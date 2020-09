Lærerne ved Øya måtte ta forskernatta i egne hender

Nyheter

Lærer Oddrun Brøndstad syntes påkledning og stil måtte passe til dagens tema, som var radioaktivitet. For elevene var dette en ny måte å lære og oppleve på. Hos Oddrun skulle elevene ved hjelp av molekyler låse opp et skrin, som skulle inneholde Cesium 137. Det lyste farlig grønt av det radioaktive stoffet, og det så ut som lærer Oddrun hadde stått litt for nært da det smalt.