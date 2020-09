Nyheter

«Vi leser i lokalavisa at et enstemmig formannskap sier seg enig med kommunedirektør i at det ikke skal brukes penger for en veiløsning for å gi tilgang til normal tungtransport til Røsbjørgen på Rognes. Vi leser at det er brukt 200.000 kroner på rådgivning for utbedring av undergang eller å legge om vegen for lastebiler etter 2020-standard.»