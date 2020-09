- Gå ut fra at bussen ikke går

Nyheter

AtB anbefaler kundene om å tenke på at det er svært få av bussene som vil gå om det fortsatt er busstreik på lørdag. Fra lørdag av blir også sjåfører i Trøndelag tatt ut i streik om det ikke oppstår en løsning på streiken.

Alle bussoperatørene til AtB har varslet om streik, og det betyr at nesten all busstrafikk i regi av AtB, inkludert skoleskyss, blir rammet. I Trondheimsområdet vil all busstrafikk innstilles, mens noen få bussavganger vil kjøre i enkelte områder ellers i Trøndelag. Det enkleste for våre kunder er å gå ut ifra at sin buss ikke går fra lørdag morgen dersom det blir streik, opplyser direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal. i ei pressemelding.

AtB varsler at rutetabeller og reiseplanlegger ikke blir oppdatert, og at reisegarantien ikke gjelder ved streik.