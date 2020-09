Covid-19: - Et isolert og godt håndtert tilfelle

Nyheter

- De som har fulgt medieoppslagene de siste dagene har fått med seg at vi på nytt fikk påvist ett positivt tilfelle av SARS-CoV-2 her i kommunen. Personen ble trolig smittet rundt avreisetidspunktet til en utenlandsreise, og har etter hva vi kan se gjennomgått store deler av sykdommen der. Hun har kun hatt milde symptomer. Denne personen har for øvrig avlagt negativt prøvesvar på siste test, og vi kan anta at hun ikke lenger er smittsom. Innreisekarantenen hennes gjelder likevel fortsatt ut den satte perioden, opplyser kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen på Midtre Gauldal kommunes nettside.