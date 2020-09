Røde Kors forsvarer dørsalg og innkreving av kontonummer

Nyheter

Trønderbladet skrev på nett tidligere i uka at politiet var bliltt kontaktet fordi folk reagerte på at folk ikledd Røde Kors-vest går rundt på dørene til folk og ber dem oppgi kontonummer. Politiet gikk ut med en advarsel mot å gi fra seg personopplysninger, og opplyste at politiet hadde undersøkt med Røde Kors som forklarte at ingen derfra gikk rundt på dørene til folk.