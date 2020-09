Barnevernsleder: - Er det noe med drikkevannet når vi har hatt 10 graviditeter i løpet av to år?

Nyheter

Melhus kommunestyre ble tirsdag orientert om tilstanden for barnevernstjenesten for Melhus og Skaun, og barnevernsleder Ragnhild Høyem skildret en tjeneste der ansatte jobber hardt for å hjelpe barn og foreldre i krise. Antall saker pr. ansatt ligger høyere enn snittet, og Høyem opplyste at hver ansatt i barnevernstjenesten har omtrent 20-25 saker.