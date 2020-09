Trønderbladet har fått enda flere abonnenter

Nyheter

Mediebedriftenes Landsforening har lagt fram opplagstall for andre halvår, og Trønderbladet er blant avisene som kan vise til vekst. Trønderbladet har nå et opplag på 4485 når en tar med både papir- og digitalabonnenter. Mye av veksten i opplag det siste året har kommet gjennom digitalabonnementer.

- Vi gleder oss over at veksten de siste årene fortsetter. Og det som er ekstra gledelig er at det er de «ordentlige» og gjennomarbeidede artiklene som gjør at folk kjøper abonnement. Det inspirerer oss til å fortsette med å lage en god lokalavis for Melhus og Midtre Gauldal, sier redaktør Lars Østraat.

Økninga er på 1,8 prosent, og den prosentvise økninga gir Trønderbladet en femteplass i Trøndelag.

Fortsetter digital satsing

- Det er på det digitale vi vokser. Derfor vil vi fortsette den digitale satsingen vår, blant annet med flere direktesendinger fra sport og andre arrangement. Arrangører som har en konsert eller et sportsarrangement eller noe annet de mener egner seg til en direktesending på nettavisa vår, må gjerne ta kontakt, forteller Østraat.

Oversikten viser at Adresseavisen har et opplag på 71.910 - noe som er en øknng på 1,1 prosent. Avisa Sør-Trøndelag har et opplag på 6841, noe som utgjør ei økning på 1,6 prosent. Gaula har et opplag på 1485, og dette er en tilbakegang på 2,1 prosent. Gauldalsposten har et opplag på 1509, og går tilbake 2,2 prosent.

OPP og Opdalingen som fusjonerer ved årsskiftet, har opplag på henholdsvis 2416 og 2071. Lars Østraat er redaktør for Opdalingen inntil fusjonen trer i kraft ved nyttår. OPP økte opplaget første halvår med 7,7 prosent, mens Opdalingen sto på stedet hvil.