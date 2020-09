Slik gikk det med søknaden om servering av brennevin ved E6

Nyheter

Et enstemmig kommunestyre har avslått søknaden fra Lundamo pizzeria avdeling Ler som ønsket å få skjenkeløyve for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin). Kommunestyret hadde ingen diskusjon rundt behovet for et skjenkeløyve av denne typen, men viste til de kommunale retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger.