Innsamling uten bøsser

I fjor bestilte foreninga 500 bøsser, og fikk inn nesten 80.000 kroner i Melhus og Midtre Gauldal kommuner. I hele Norge ble det samlet inn 6,6 millioner kroner.

- Dette betyr mye for oss. Pengene går til nasjonal forskning og kommer mange til gode, sier Brit Bolland, som er leder i Gauldal Demensforening.

Tidligere har de hatt hjelp av skoleelever til innsamlingsaksjonen. I år er også noen engasjert for å spre Vipps-nummer og informasjon via sosiale medier.

- Vi har kontaktet alle skolene i de to kommunene våre, men responsen har ikke vært så stor. Men vi vet at sjuende klasse på Lundamo blir med. De får 15 prosent av beløpet når folk benytter deres kode på Vipps. Pengene vil de bruke på avslutning neste år. Det er mulig at noen flere skoleklasser kommer til, opplyser Bolland.

Aksjonen går fra 21. til 27. september, men givernummeret vil være åpent lenger.

