Flere sykler er blitt stjålet

Nyheter

De siste dagene skal flere sykler ha bitt stjålet i Melhus. Politiet anbefaler sterkt at sykkeltyverier meldes, og særlig siden dagens sykler er kostbare.

- Vi kommer titt og ofte over dyre sykler hjemme hos kjenninger av politiet. Om folk har meldt fra om at sykkelen er stjålet, kan vi sjekke om sykkelen er den vi har funnet. Skriv gjerne ned rammenummer og ha bilde av sykkelen for da er det lettere å bevise i en straffesak at sykkelen er i uriktige hender. Nå er sykler så dyre at vi prioriterer slike saker, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Rådet fra politiet er at en uansett melder fra om sykkeltyverier.