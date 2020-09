Bekrefter smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

- En kvinne har testet positivt på covid-19 (SARS-CoV-2) etter hjemreise fra utlandet. Kvinnen har milde symptomer. Hun benyttet privat transport tilbake til eget hjem, der hun har oppholdt seg i karantene siden hjemkomst. Hun har ikke hatt noen nærkontakter foruten ektemannen, som ikke har vist tegn til sykdom. Han er også satt i karantene, opplyser Midtre Gauldal kommune på sin nettside.

Dette er det niende tilfellet i Midte Gauldal. Trønderbladet skrev tirsdag om at hele administrasjonen hos Støren Treindustri er sendt i karantene og jobber på hjemmekontor etter at et husstandsmedlem av en ansatt har testet positivt. Midte Gauldal kommune opplyser på sin nettside at mannen som da er en ansatt ved Støren Treindustri, blir testet. Mannen var i Støren Treindustris kantine på mandag.

Straks ledelsen ved Støren Treindustri ble klar over at et husstandsmedlem til en ansatt hadde testet positivt på covid-19, ble ansatte sendt til karantene og hjemmekontor.

- Vi er i gang med testing av mannen for å se om han videre kan ha blitt smittet, men har ikke noe svar derfra foreløpig. Dette har midlertidig rammet Støren Treindustri, men vi ser ellers på saken som et sannsynlig isolert tilfelle, opplyser kommunen.

