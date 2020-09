Nyheter

I løpet av ett år har Aune Utvikling solgt nesten 30 leiligheter på Ler, og prosjektleder Trond Rønningen medgir at han er overrasket over at et har gått så lett å selge boliger. Byggestarten var i august i fjor, og prosjektet Lerslykkja vil til slutt få 38 leiligheter fordelt på sju bygg. De siste regner Rønningen med vil være ferdig til jul neste år.