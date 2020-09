Én mistet førerkortet og en annen fikk 8500 kroner i bot under UP-kontroll

Nyheter

Tirsdag mellom klokka 17.05 og 19.35 hadde Utrykningspolitiet trafikkontroll på E6 ved Melhus.

En UP-betjent opplyser i en e-post til Trønderbladet at høyetse hastighet var 131 km/t i 90-sonen. Føreren fikk førerkortet beslaglagt av poltiet, og UP opplyser at grensa for å miste førerkortet i 90-sone går ved 126 km/t.

- Det ble skrevet 17 forenklede forelegg. Høyeste hastighet av de som fikk forenklet forelegg var 118 km/t. Denne føreren fikk et forelegg på kroner 8500 og 3 prikker på førerkortet, skriver UP i meldinga.

E6 ved Melhus har 70-sone i anleggsområdet, og Nye Veier kom mandag i Trønderbladet med en sterk henstilling om å senke farten av hensyn til dem som jobber ved veien.

- Det ble i tillegg til alle disse førerne også observert at svært mange ikke reduserte farten inn i 70 sonen før de var kommet langt inn i den, eller tok igjen andre kjøretøy. Det var tidvis vått og en del regn under kontrolllen som også gjorde sikten for førerne dårligere enn normalt, melder UP.







