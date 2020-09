Åpner for mer besøk på omsorgssentre, men har noen regler

Nyheter

Med fem påviste tilfeller av viruset covid-19 blant melhusbygger, har Melhus kommune kommet fram til at smittetrykket er så lavt at det kan åpnes for mer besøk på kommunale helseinstitusjoner. I tillegg kan pårørende ta med pasienter ut i sansehager eller på turer. Pr. mandag er 1858 testet for covid-19 i Melhus.

Koronatida har ført til svært strenge regler for kommunale helseinstitusjoner når det gjelder besøk. Nå blir det altså ifølge ei pressemelding fra Melhus kommune, endret på retningslinjene for besøk.

- Vi vet hvor viktig det er for våre pasienter å treffe sine nærmeste. Det gir helse og trivsel. I en situasjon der smittetrykket i Melhus er lavt, åpner vi opp for mer besøk. Dette er i tråd med anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter. Vi ønsker å legge til rette så godt det lar seg gjøre. Vi har hovedansvaret for smittevern, men vi er avhengig av at vi alle sammen tar ansvar for å følge rådene, opplyser Melhus kommune.

Ubegrenset antall besøk

I retningslinjene heter det nå at det ikke er begrensning på antall besøk pr. uke. Besøkende kan få komme inn på pasientens rom eller på et besøksrom, men kommunen ønsker ikke at det skal være mer enn tre personer i rommet av hensyn til kravet om god nok avstand for å forhindre smitte. Besøkende må følges av ansatte til rommet eller besøksrommet.

- Ved utendørs besøk kan flere komme, så lenge smittevernreglene følges. Sansehagene skal primært brukes til aktiviteter for våre pasienter. Men det vil være lokale variasjoner og muligheter for besøk i enkelte soner av hagen. Det er mulig å ta med pasienten ut av sykehjemmet. Vi oppfordrer til å unngå offentlige oppholdssteder. Pårørende er ansvarlig for at smittevernreglene følges, og for å føre logg over hvem som har vært til stede, skriver kommunen i en brosjyre.

Ikke for nært inntil

I retningslinjene står det blant annet at besøkende som har vært i utlandet, er nærkontakt til noen som er smittet eller i karantene eller er syk, kan de ikke komme på besøk. Videre minner kommunen om å ha god håndhygiene, holde én meters avstand til pasienter og ansatte samt unngå tett kontakt ansikt-til-ansikt. Sistnevnte innebærer at besøkende ikke kan gi beboere en klem om en kommer nær ansiktet.

Kommunen ønsker også å legge mer til rette for besøk til alvorlig syke og pasienter som oppfattes som døende.

