Overgang midt i sentrum

Denne jernbaneovergangen er sikret med lys og bommer, og ligger midt i det største tettstedet i dalen. Her passerer det mange tog i løpet av døgnet. Tidilgere stanset togene ved en stasjon som lå noen hundre meter unna overgangen, og stasjonen ble både brukt til frakt av passasjerer og gods. Som en kuriositet kan det nevnes at det foregikk storstilt eksport av høy fra denne stasjonen. Like ved overgangen står et skilt med et navn som ligner et stedsnavn i Trondheim.