Travelt for viltnemnda

Viltnemnda i Melhus har hatt nok å gjøre de siste timene. Klokken 21.45 lørdag kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en rev og en bil på Lete. Reven løp videre etter hendelsen, men politiet varslet viltnemnda.

Klokken 06.30 søndag morgen ble en elg påkjørt i Strandveien. Skogens konge kom seg på beina og løp fra stedet. Frontruta på bilen ble knust, men det var ingen personskade. Viltnemnda foretar søk etter elgen.

Litt over klokken 07 kommer det inn en ny melding, denne gangen er det en hjort som er påkjørt på Øyanveien. Her har ikke vedkommende som kjørte på hjorten meldt i fra selv. Også her ble saken overalatt til viltnemnda, opplyser Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.