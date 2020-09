Fortsatt høy testaktivitet i Melhus

Nyheter

Pr. fredag er 1823 i Melhus testet for covid-19, og det er mer enn hver tiende innbygger. Smittetalelt er på fem - noe som er lavt sammenlignet med andre kommuner med samme innbyggertall.

Etter at det ble påvist et nytt virustilfelle i midten av august og det ble åpnet for testing uten at det var nødvendig å gå om fastlegen, ble det en kraftig økning i antall personer som bad om testing. I to uker var det over 300 tester pr. uke. De to siste ukene har det vært litt lavere antall tester, men fortsatt er det mange flere tester enn i vår da viruspandemien startet i Norge.

I Melhus er det egen teststasjon i Lenavegen 3 i Melhus sentrum.