Må ha idrettsplan for å få spillemidler

Den forrige idrettsplanen (kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet) ble vedtatt av kommunestyret i 2014, og gjaldt fram til utgangen av fjoråret. Melhus kommunestyre vedtok 23. juni at idrettsplanen skal revideres, og enhetsleder/kultursjef Jan Erik Landrø presenterte i tirsdagens formannskapsmøte planprogrammet for en idrettsplan for perioden 2021-2025.