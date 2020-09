Mener Høyeggen skole ligger på feil sted

Nyheter

Trønderbladet skrev nylig om at en åtteåring ble påkjørt av en 12-årig syklist da han sammen med to søsken var på vei til Høyeggen skole. Faren til de tre barna er betenkt over at mange sykler i høy hastighet nedover gang- og sykkelveien langs Løvsetvegen, og han mener at problemet er størst ved skolen der gang- og sykkelveien er smal og mangler autovern ut mot Løvsetvegen.