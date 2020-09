Nyheter

Statens vegvesen hadde tirsdagt kontroll på Sandmoen og 83 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen. 21 av disse ble ifølge vegvesenet kontrollert.

Under kontrollen ble det oppdaget at en sjåfør kjørte på en annen manns sjåførkort. Dette ble han ifølge vegvesenet, anmeldt for. I tillegg ble han også anmeldt for å ha kjørt for lenge uten å ta pålagt pause.

Tre vogntog fikk overlastgebyr og måtte ifølge kontrollrapporten, laste ned til lovlig vekt før sjåførene kunne kjøre videre.