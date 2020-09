Bekrefter nytt tilfelle av covid-19

Nyheter

I likhet med i august har det tatt tid før Melhus kommune har bekreftet at det er et nytt tilfelle av covid-19 i Melhus. I august var det Trønderbladet som gjorde Melhus kommune oppmerksom på det nye smittetilfellet, og mandag tok Trønderbladet kontakt med rådmann Katrine Lereggen og gjorde oppmerksom på at det er registrert fem tilfeller av koronaviruset covid-19 i Melhus.

- Tok litt tid dette, men i forhold til at det står 5 smittetilfeller i Melhus kan vi bekrefte at det er en person folkeregistert i Melhus som er testet positivt et annet sted i landet. Smittesporing foretas av en annen kommune og det er ikke behov for tiltak i Melhus. Vi har fått denne informasjonen fra FHI, skriver enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune i en e-post til rådmann Katrine Lereggen, kommunalsjef Trude Wikdahl og smittevernlege Aslak Jaryd Johansen.

Rådmannen sendte over e-posten til Trønderbladet tirsdag kveld.

Dermed er det nå bekreftet av Melhus kommune som har fått melding fra Folkehelseinstituttet, om at det er registrert fem covid-19-tilfeller blant melhusbygger.

Pr. tirsdag er 1752 testet for covid-19 i Melhus. Antall tilfeller av covid-19 utgjør 0,3 prosent av innbyggertallet i Melhus.

