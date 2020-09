Redder matfestivalene

Nyheter

-Landbruksnettverket i Høyre jobber nå tett med regjeringen for å finne en løsning for matfestivalene. Vår ambisjon er at det kommer en ordning som skal bidra til å hjelpe festivalene ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. Høyres landbruksnettverk er glad for at matfestivalene nå skal få en kompensasjon som gjør det lettere å komme seg gjennom den krevende økonomiske situasjonen de befinner seg, uttaler Guro Angell Gimse, leder av Høyres landbruksnettverk og stortingsrepresentant, i ei pressemelding.