Fortsatt høy koronatest-aktivitet i Melhus

Nyheter

Melhus kommune har stor pågang av folk som vil bli testet for viruset covid-19, og pr. mandag var 1732 testet i Melhus. Det utgjør mer enn 10 prosent av befolkninga i Melhus. Nesten 50 ble testet i dag mandag ifølge Melhus kommunes oversikt. Samtidig opplyser kommunen at det ikke skjer testing i kommunen på lørdager og søndager.

Det er fortsatt registrert fire smittetilfeller i Melhus, og det er som tidligere omtalt, et lavt antall sammelignet med andre kommuner. Trondheim som har 10 ganger større befolkning, har til sammenligning over 400 påviste virustilfeller.

Pågangen til testteamet og koronatelefonen økte kraftig etter at det ble påvist et nytt smittetilfelle i Melhus og det ble åpnet for at en kan be om testing uten å gå veien om fastlegen. Kommunen opplyser at det er gratis å få koronatest, men at en må bestille time via koronatelefonen først. Testinga skjer i Lenavegen i Melhus sentrum.