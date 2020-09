Undersøkte stedet der mann fikk et tre over seg

Nyheter

- Vi fikk melding om at en mann hadde fått et tre over seg under trefelling i Melhuskjela. Mannen var våken og ble hentet av ambulanse. Han skal ha fått skader i et kne, og er kjørt til legevakt ved St. Olavs hospital for videre oppfølging, sier prosjektleder Petter Klungsøyr Angelsen i Nye Veier.