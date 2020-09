Arbeidsulykke i anleggsområdet for E6

Nyheter

Politiet melder fredag i 08.30-tida at nødetatene rykker ut til ei arbeidsulykke på anleggsområdet til ny E6 mellom Melhus og Kvål.

- Uhellet skal ha skjedd under skogrydding, melder politiet.

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt sier til Trønderbladet at meldinga går ut på at en mann har fått et tre over seg.

Nye Veier er i gang med å bygge ny E6 mellom Skjerdingstad og Kvål,l og foretar breddeutvidelse av E6 mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad. Foreløpig er politiet usikker på om arbeidsulykka har tilknytning til veibygginga.

Saken oppdateres!

Nye Veier stopper overvåkning av bilister Nye Veier er i full sving med veibygginga, og bilistene kommer seg fram til tross for kronglete vei.