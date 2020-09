Slutt på å raske med seg plastsekker fra butikken

Nyheter

- Hittil har innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal selv vært nødt til å hente sekker til plastemballasje på nærbutikken. Nå gjør vi i ReMidt IKS det lettere for alle, og leverer ut ruller med sekker der du har dunken din. Noen har fått denne uka, mens andre får i løpet av de nærmeste par ukene. Det er 15 sekker på en rull, og for de fleste er det nok til et års forbruk. Er det behov for å supplere, er det mulig å hente flere sekker på våre gjenvinningsstasjoner, forteller Erik Prytz Reitan, teamleder kommunikasjon i det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt IKS.