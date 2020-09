Feirer utmerkelse for Norgeshus med kaffe til togreisende

Nyheter

I forrige uke hadde Norgeshus som ble etablert i Melhus og har hovedkontor der, feiring av at hovedkontoret har fått forbedrede lokaler. Hovedkontoret har fått en ekstra etasje og har bygd om eksisterende lokaler. Under den offisielle åpninga der også ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) holdt tale, kom daglig leder Dag Runar Båtvik inn på at Norgeshus har hatt forbedringer av hovedkontoret akkurat samtidig med at nedgangstider i byggebransjen har inntruffet.