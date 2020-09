Etterforsker brann i trafo på Støren

Nyheter

- Klokka 13.44 på tirsdag kom det melding om brann i en trafo ved E6 på Støren. Det har brent i noen kabler, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Olaisen opplyser at Gauldal brann og redning rykket ut for å få stoppet brannen. Brannen skal ifølge Olaisen, ha stoppet av seg selv, men at det var behov for å påse at det ikke var fare for oppblussing.

Brann i trafo ved E6 på Støren En brann skaper trafikale problemer på E6.

- Tensio kom også til stedet for å ordne opp, sier Olaisen.

Brannen forårsaket strømbrudd i Støren-området, og det var også behov for dirigering av trafikken på E6.

- Politiet oppretter sak, og etterforskninga vil vise hva som er brannårsken. Det ser ut til at det har vært varmgang i kabler slik at det tok fyr, sier Olaisen.

Flere ble uten telefon og bredbånd Det opplyste Midtre Gauldal kommune på sine Facebook-sider mandag formiddag.