Nå er over 1600 testet for covid-19

Nyheter

Melhus kommune har fortsatt stor pågang av folk som vil testes for covid-19. Pr.tirsdag er 1619 testet i Melhus for dette koronaviruset. Antall testede utgjør omtrent hver tiende innbygger i Melhus.

Antall smittede er fortsatt fire, og det er nå flere uker siden sist noen i Melhus fikk påvist smtte av covid-19. Antall testede personer har økt kraftig etter at myndighetene åpnet for at folk ikke trenger å gå om fastlegen for å få en test og det ble påvist et nytt smittetilfelle i Melhus. For å få time til testing, må en ringe kommunens koronatelefon.

Ifølge helsemyndighetenes oversikt, er typiske symptomer på covid-19 at en har feber, hoste og det er tungt å puste. Noen mister smak- og luktesans.