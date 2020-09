Fikk formannskapet på besøk da de søkte om å få bygge bolig

Nyheter

Ved en gårdsvei høyt oppe i lia på Lundamo forklarer Jan Petter Løseth og Hans Petter Løkken boligplanene for Melhus formannskap. Løseth er svigerfar til Løkken. Den aktuelle tomta er på landbruksområde og er ikke avsatt i kommuneplandelens arealdel til boligbygging. Men Løkken som er søker, har et håp om at kommunen vil gi dispensasjon.