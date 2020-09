Stedet med det runde tårn

Nyheter

Et stort vanntårn står like ved tettstedet som er svaret på konkurransen denne gang. Vanntårnet er svært viktig brannberedskap for en skole og barnehage,og den nye skolen måtte drives på dispensasjon inntil vanntårnet som er kommunalt eid, var ferdig. Det er mulig å se vanntårnet fra E6, men best ser du det om du kjører opp eller ned til et populært utfartsområde ved dette tettstedet. Utfartsområdet har et stort vann, og mange badet der i sommer.