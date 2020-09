Nye Veier forklarer hvorfor E6 ble så svingete

Nyheter

En leser reiser spørsmålet om hvorfor det ikke var mulig for Nye Veier å lage en rettstrekning i bakken mellom Søberg og Hofstad næringspark. Denne veistrekninga er midlertidig E6, og tusenvis av kjøretøy passerer daglig der. I rushtida blir det ofte saktegående kø.

Prosjektleder Petter Klungsøyr Angelsen i Nye Veier forklarer at det er to årsaker til at det måtte bli en sving i bakken.

- Vi må ha fartsreduksjon i bakken, og så må vi ha nok plass til ny tunnel på Hofstad. Det kommer ei stor byggegrop, og vi må ha nok plass til den, sier Angelsen.

Nye Veier skal breddeutvide E6 mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad, og det innebærer at Hofstadtunnelen skal få nytt tunnelløp. Fra Skjerdingstad til sør for Kvål sentrum kommer det ny E6-linje. Skjerdingstad bru må rives fordi den er for smal.

