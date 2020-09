Må stenge fylkesvei fordi bru skal skiftes

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune varsler at bruplata på brua Skolda øvre må byttes ut, og at det fører til stenging av veien i to perioder. Brua er på Skoldadalsvegen (fylkesveg 6614) i Melhus. Fylkesveien går mellom Melhus og Orkdal, og er en del brukt av blant annet hyttefolk og Røde Kors.

Ifølge fylkeskommunen starter arbeidet 7. september, og fram til 14. september er veien åpen. Deretter blir veien stengt ved brua fra mandag 14. september klokka 08 til fredag 18. september klokka 12. Deretter blir det en ny stengeperiode fra mandag klokka 21 klokka 08 til onsdag 23. september klokka 12.

- Den første uka (uke 37) vil det foregå forberedende arbeider før riving av brua. I uke 38 fjerner vi eksisterende bruelementer og legger inn nye elementer. I uke 39 vil det foregå asfaltarbeider, uttaler byggeleder Andreas Enger i Trøndelag fylkeskommune på fylkeskommunens nettside.

Frykter at Melhus blir forbikjørt Når ny E6 gjennom Melhus kommer, må det være tydelig skilting av hva stedet har å by på ifølge Melhus Arbeiderparti.