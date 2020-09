Frykter at Melhus blir forbikjørt

Nyheter

- Jeg er litt bekymret for om det blir godt nok skiltet hva Melhus har å by på når ny E6 står ferdig gjennom Melhus. Nå står det jo ingenting,mens det er god skilting for servicefunksjoner om en kommer til Støren eller Sandmoen, sier Jørn Ove Moen, leder i Melhus Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant.