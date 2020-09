Nå er over 1500 testet i Melhus

Nyheter

Snart er hver tiende melhusbygg blitt testet for viruset covid-19. Melhus kommune melder fredag at 1541 er blitt testet for dette viruset. Melhus har et innbyggertall på snart 17.000.

Selv om det har vært en kraftig økning i antall personer som er blitt testet etter at det ble påvist et nytt smittetilfelle i midten av august og det ikke lenger var nødvendig å få henvisning fra fastlegen, er det fortsatt lavt smittetall i Melhus. Det er fortsatt fire smttetilfeller.

Før en kan få koronatest, må en ringe kommunens koronatelefon og bestille time. Teststasjonen er utendørs ved Lenavegen 3 i Melhus sentrum, og mange blir testet mens de sitter i bilen. Typiske symptomer for covid-19 er feber, hoste, bortfall av lukt- og smakssans og tungpusthet. Noen kan imidlertid ha ingen eller svært milde symptomer.