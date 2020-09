Kystverket mener Norsk Kylling kan stå bak utslippet i Gaula

Nyheter

Beredskapssenteret ved Kystverket har sendt brev til Norsk Kylling på Støren med krav om at fabrikken redegjør for hva som skjedde da det 22. august ble oppdaget et utslipp i Gaula. Fiskere meldte fra om gftig og illeluktende utslipp rett nord for Støren sentrum.