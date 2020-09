Nyheter

- Jeg har savnet et sted å la Colin løpe fritt. Han er en stor hund, og jeg har han alltid i bånd, selv når det ikke er båndtvang. Jeg vet hvor redde mange er når de ser en rottweiler, sier Sæther. Ifølge Sæther er Colin bare er snill og god, men hun har likevel forståelse for at noen er redde for en så stor hund.