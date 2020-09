Fare for styrtregn og torden

Nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om styrtregn fra fredag ettermiddag til sent fredag kveld. Høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger ifølge Meteorologisk institutt er i områdene rundt Trondheimsfjorden. Farevarselet er på gult nivå for Gauldalen. Det er også fare for torden i de sørlige delene av Trøndelag fredag ettermiddag og natt til lørdag.

Rådet var meteorologene er å holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring, og at en tilpasser farten på veien om en er ute og kjører når det striregner. Når det lokalt kommer mye nedbør på en gang, er det fare for oversvømmelser og ras.

Langtidsvarselet viser at det kan komme en del regn i dagene framover, og at det først på torsdag i neste uke er ventet oppholdsvær. Temperaturmessig ligger det ikke an til de sommerlige temperaturene vi har hatt i det siste.