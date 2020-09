Diskuterte hestekrefter og fylkesveg 30

Nyheter

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet, og ble invitert av politikere i Midtre Gauldal kommune for å diskutere transportnæringa og framtida for fylkesveg 30. Digre Transport tok imot, og Stian Winsnes fortalte litt om hverdagen som lastebilsjåfør. Han har vært ansatt i Digre Transport i 18 år. Firmaet har over 40 biler og 55 ansatte. De kjenner godt på konkurransen i markedet, hvor utenlandske aktører med helt andre betingelser presser prisene. I fjor fikk bedriften et negativt resultat på 2,5 millioner kroner, men det ser bedre ut for 2020.