Anbefaler folk å vente med koronatesting

I Midtre Gauldal er det også stor pågang av folk som vil bli testet for viruset covid-19, og kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen opplyser på kommunens nettside at 571 tester er blitt utført.

Antall tester tilsvarer at nesten hver tiende innbygger i kommunen har fått tatt koronatest. Hittil er det ifølge Folkehelseinstituttet påvist åtte smittetilfeller. Pr. fredag var det ingen som ventet på svar på tester.

Stor pågang

Det har vært stor pågang på koronatesting etter at myndighetene 15. august åpnet for at en kan be om koronatesting uten å måtte kontakte fastlegen. Økende antall smittetilfeller generelt i samfunnet og at det også går forkjølelsesvirus, fører også til at folk ønsker å bli testet for koronaviruset covid-19. Dette viruset kan ligne forkjølelse. Hovedsymptomene ifølge Folkehelseinstituttet er feber, hoste, at en blir tungpustet og tap av smaks- og luktesans.

- Vi har nå snart testet 10 prosent av Midtre Gauldal sin befolkning, og vi er rustet for å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i uka. Det betyr ikke at det er testsplikt og at alle MÅ teste seg, men det er et tilbud for dem som føler de kan ha blitt smittet, opplyser kommuneoverlegen på kommunens nettside.

Kommuneoverlegen anbefaler at folk holder seg hjemme om de er syke og ringer 113 om de får pustebesvær.

- Det er likevel slik at det er over 99 prosent sannsynlig at du ikke har koronavirus dersom du føler på luftveissymptomer, forklarer kommuneoverlegen.

Se det litt an

Rådet fra kommuneoverlegen er at en venter med å ta testen og altså ikke den første dagen en kjenner på luftveissymptomer fordi det kan ta opp til tre dager før det er nok virus i nese og svelg til at det gir utslag på testen ifølge kommuneoverlegen.

Videre minner kommuneoverlegen at en negativ test ikke fritar folk fra å holde seg hjemme om de føler seg syke fordi det kan ha vært noe galt med prøven. Dessuten minner kommuneoverlegen om at det er 10 dagers karanteneplikt om en har vært på reise i et rødt land, og de fleste land er fortsatt røde.

- Det er kun ved spesielle tilfeller, som for eksempel de som jobber innenfor helse og pleie, som vil kunne returnere tilbake til arbeid tidligere. Men da først etter to negative tester og med bruk av munnbind og annet strengt smittevern, forklarer kommuneoverlegen.

