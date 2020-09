Ordførerne i Midtre Gauldal og Melhus med på opprop

Nyheter

Ordførerne og fylkesordfører i Trøndelag ber nemlig om at Trøndersk matfestival gis støtte og muligheter for videre drift. De mener at matfestivalen er viktig for Trøndelag.

I mailen kan man lese at koronasituasjonen satte en stopper for Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen i sin tradisjonelle form i år.

- Dette er en festival som samler svært mange matprodusenter fra hele Trøndelag og ikke minst mange publikummere. I 2019 var 220.000 mennesker samlet i Trondheim sentrum. Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen er en folkefest, som er bygget på tradisjoner, kultur og opplevelser, skriver ordførerne.

Blide mennesker overalt Fornøyde publikum og arrangører på matfestivalen.

- Svært bekymret

Ordførerne er nå svært bekymret for festivalen og for matsatsingen i fylket.

- Festivalen er spydspissen for muligheter for økt verdiskaping på matområdet i hele Trøndelag. Trøndelag er utpekt som Europeisk Matregion i 2022. Nå er det svært viktig å bevare det som er skapt og samtidig benytte den muligheten som Europeisk matregion 2022 gir hele Trøndelag og Norge som internasjonal matdestinasjon, skriver ordførerne.

De ber regjeringen om økonomisk støtte til Oi Trøndersk Mat og Drikke AS slik at de overlever 2020 og kan planlegge for matfestivaler i årene som kommer.