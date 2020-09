Murring i ungdomsgjeng utenfor Melhustorget

Nyheter

Onsdag klokka 16.50 fikk politiet melding om at en ungdomsgjeng var samlet utenfor Melhustorget, og at det ifølge melderen virket som at det var en uoverenstemmelse.

- Det skal ha vært 15-20 ungdommer i alderen 14-20 år. Melderen sa at det var en stor gjeng. De bruste litt med fjærene, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Melderen skal ifølge politiet, ha varslet ungdomsgjengen at han ville ta kontakt med politiet.

- Politiet passerte stedet 15-20 minutter senere, og da hadde ungdomsgjengen forlatt stedet, sier Skårsmoen.

Lager videoer med slåssing: Etterlyser foreldre som rollemodeller Nå ser fagfolk med bekymring på utviklingen i ungdomsmiljøet.