Stopper ulovlig arbeid i steinbrudd

Melhus formannskap har vedtatt enstemmig at eieren av Rapbjørg pukkverk i Melhus får to år på å ordne opp i ulovlige tiltak. Ifølge en kartlegging kommunen har gjort, er en internvei i bruddet lagt utenom området for detaljreguleringsplanen, en bekk er lagt om at det er fjernet kantvegetasjon langs bekken.