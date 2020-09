- Bedre å ha omstigning på Melhus

Nyheter

- Det er ikke slik at busstilbudet er hugd i sten, og vedtaket er et første steg mot et nytt busstilbud. Bussbyttet kan skje på Melhus, sier Fritz Arne Haugen (Sp) som er leder for flertallsgruppa i Melhus. Flertallsgruppa består av Senterpartiet, Høyre og Melhuslista.