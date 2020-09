17-åring fikk 5500 kroner i bot for ATV-kjøring

Nyheter

Utrykningspolitiet hadde onsdag morgen kontroll i 70-sona nord for Oppdal. Avsnittsleder Finn Skårsmoen forteller at det ble skrevet ut tre forenklede forelegg for fart, tre for håndholdt mobil og ett for kjøring i for høy hastighet med ATV.

- ATV-en ble ført av en 17-åring, og ATV-en var sertifisert som traktor. Den ble målt til 69 km/t, og så fort har ikke denne ATV-en lov til å kjøre. 17-åringen fikk et forelegg på 5500 kroner, sier Skårsmoen.

Siden ATV-føreren var for ung til å underskrive et forelegg siden en må være minst 18 år for å kunne det, ble faren tilkalt.

- Far møtte opp og sa seg veldig fornøyd med politiets håndtering av saken, sier Skårsmoen.

Motorisert ferdsel i utmark er forbudt! Jakt er positivt, men folk må sette seg inn i regelverket.

