Stoppet promilledømt sjåfør og lastebiler med lekkasje

Nyheter

Natt til tirsdag hadde Statens vegvesen kontroll på E6 på Berkåk for å sjekke tilstanden til lastebilsjåfører og lastebilene. 20 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen, og av disse ble 12 kontrollert.

Kontrollen viste at det ble avdekket alvorlige forhold både når det gjelder sjåfører og de tunge køretøyene. Sju kjøreforbud/bruksforbud ble skrevet ut. Vegvesenet foretok også to anmeldelser.

- Natt tl 1. september ble det avdekket fem bruksforbud på grunn av avrenning fra laksetransport. Et norsk firma anmeldes for manglende kalibrering av fartsskriver. En utenlandsk sjåfør ansatt i et norsk firma hadde ikke gyldig førerrett i Norge. Fører hadde utenlandsk førerkort, men hadde mistet førerretten i Norge i 1 år og 2 dager på grunn av promille. Fikk kjøreforbud og blir anmeldt til politiet, opplyser Cato Andre Bakken i Statens vegvesen i ei melding etter kontrollen.

Seksjonsleder Finn Skårsmoen forteller at sjåføren som ble stoppet for kjøring uten gyldig førerrett i Norge, var en kvinnelig sjåfør som hadde fått tilbake førerkortet i hjemlandet Nederland.

- I desember 2019 ble hun dømt til et forelegg på noen tusen kroner og sperrefrist for førerkort i to år og to måneder, forteller Skårsmoen.