Midtre Gauldal styrer mot merforbruk på 1,7 millioner

- Per i dag ser det ut til at Midtre Gauldal styrer mot et merforbruk på 1,7 millioner kroner i 2020. Denne prognosen bygger på regnskapstall per 30. juni, og tar utgangspunkt i de nye rammene kommunestyret satte i revidert budsjett 18. juni, sier Tenfjord til Trønderbladet, mandag 31. august.