Nyheter

Melhus kommune melder at 1438 personer har fått koronatesting i Melhus pr. 1. september. Fortsatt står smittetallet for covid-19 på fire.

Trønderbladet har tidligere omtalt at det er stor pågang av personer som vil ta koronatest, og at pågangen økte markant etter at det ble påvist et nytt smittetilfelle i midten av august. Melhus kommune har teststasjon i Lenavegen 3 og egen koronatelefon. For å få time til testing må en ringe koronatelefonen først.