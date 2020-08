- Ingen grunn til å rote seg inn i tunnelen

Nyheter

Søndag klokka 18.56 fikk politiet melding om at E6-tunnelen i Soknedal var stengt på grunn av en syklist.

- Det er ingen grunn til å rote seg inn der. Syklister må sykle gammelveien, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Overvåkningssystem

Hvorvidt det står et skilt utenfor tunnelen om at det ikke er tillatt for syklister og gående å ferdes inne i den nye tunnelen, er Ustad ikke sikker på. Men Statens vegvesen har installert et overvåkningssystem som varsler om myke trafikanter er inne i tunnelen.

Soknedalstunnelen ble tatt i bruk tidligere i sommer, og har vært stengt jevnt og trutt på grunn av biler med motorstans eller annet trøbbel.

- Hvis en bil stopper på grunn av nødstans, må tunnelen nødstenge i en retning. Stanser det en bil i tunnelen eller det kommer fotgjengere og syklister, stenges tunnelen automatisk. Denne tunnelen skal ha færre stenginger enn i tunnelene øst for Trondheim fordi vi har muligheten til å redusere hastigheten i tunnelen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Kan bli lenge å vente

Statens vegvesen har bygd E6 Soknedal, og gjorde klart for et tunneløp til. Imidertid tror Johnsen at det kan gå i hvertfall 8-10 år før et ekstra tunnelløp blir bygd.

- Vi har ingen tanker om å arbeide for å få det ekstra tunnelløpet bygd fordi trafikkmengden er for liten til at det er økonomisk lønnsomt å bygge nytt tunnelløp. Et ekstar tunnelløp vil fort koste 400-500 millioner kroner, og kostnaden må veies opp mot behovet for et nytt tunnelløp, sier Johnsen.

