Bratt oppover for dette stedet

Nyheter

Dette tettstedet nektet å godta at det skulle gå nedoverbakke etter at virksomheter måtte legge inn årene. I stedet har nye virksomheter sett dagens lys, og tilbudet er litt hummer og kanari. Om en følger oppoverbakken, kommer bilister til et sted som er kjent for et fenomen slik det står på skiltet og videre kan en besøke en fjellby som trekker til seg mange turister. Et annet tips er at veien gjennom det aktuelle tettstedet, er omklassifisert fra riksvei til fylkesvei - noe som ikke har gitt vesentlig bedring i veistandarden.